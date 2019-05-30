Kanada'da küçük uçak düştü

Kanada'da küçük uçak düştü, pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor

30 Mayıs 2019, Perşembe 22:06
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Kanada'da küçük uçak düştü

Uçak kazası, Kanada'nın Ontario bölgesinde yer alan Domain Gölü'nde yerel saat ile 9:50'de meydana geldi.

Yerel medya, Piper PA-12 tipi küçük uçağın içerisinde bulunan pilot ve yolcunun hayatını kaybettiğini; kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini duyurdu.

KAZA BÖLGESİNDEN YANGIN İHBARI GELDİ

Kaza bölgesinden yangın ihbarı da alındığı belirtilirken; yangının kaza sebebiyle çıkıp çıkmadığının bilinmediği duyuruldu.

Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenine dair soruşturma başlattığı belirtildi.

DHA


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