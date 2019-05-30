Kanada'da küçük uçak düştü
Kanada'da küçük uçak düştü, pilot ve yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılıyor
Uçak kazası, Kanada'nın Ontario bölgesinde yer alan Domain Gölü'nde yerel saat ile 9:50'de meydana geldi.
Yerel medya, Piper PA-12 tipi küçük uçağın içerisinde bulunan pilot ve yolcunun hayatını kaybettiğini; kimliklerinin ise henüz belirlenemediğini duyurdu.
KAZA BÖLGESİNDEN YANGIN İHBARI GELDİ
Kaza bölgesinden yangın ihbarı da alındığı belirtilirken; yangının kaza sebebiyle çıkıp çıkmadığının bilinmediği duyuruldu.
Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun kazanın nedenine dair soruşturma başlattığı belirtildi.
DHA