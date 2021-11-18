British Columbia'da 13-15 Kasım tarihlerinde etkili olan yoğun yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle British Columbia'nın Lower Mainland bölgesi ile eyaletin iç kesimlerini birbirine bağlayan yollar trafiğe kapandı.





British Columbia'da kayan toprağın altında kalan 1 kadın hayatını kaybederken eyalette 2 kişiden haber alınamıyor.

Bu arada federal hükümet yetkilileri, askeri personelin helikopterle yüzlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

EYALETTE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

British Columbia Başbakanı John Horgan, eyalette acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Horgan, acil durum kapsamında, acil ve tıbbi hizmetlerin ihtiyacı olanlara hızla ulaştırılabilmesi için seyahat kısıtlamaları uygulanacağına dikkati çekti.

Gelecek günlerde can kaybı sayısının artabileceğini ifade eden Horgan, eyalette yaşanan felaketin 500 yılda bir gelen türden olduğunu söyledi.

Horgan, halkı stok yapmamaları konusunda uyardı.

Son iki yılda yangın, sel ve kamu sağlığında beklenmeyen zorluklar gibi çeşitli tecrübeler edindiklerini kaydeden Horgan, son 6 aydır kuraklık nedeniyle halkın tahliye edildiği Merritt kentinin bir bölümünün sular altında olduğunu söyledi.

Horgan, bu tarz olayların daha çok yaşanacağı bir gelecek için hazırlanmaya başlamaları gerektiğini dile getirdi.