Dünya Kanada'dan flaş Ukrayna kararı! Büyükelçiliğini taşıdı

Kanada'dan flaş Ukrayna kararı! Büyükelçiliğini taşıdı

Dünya

Kanada'dan flaş Ukrayna kararı! Büyükelçiliğini taşıdı

Kanada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimin nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv’e taşıdığını duyurdu.

13 Şubat 2022, Pazar 22:28 Son Güncelleme:
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Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim devam ederken, Kanada, Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini geçici olarak Polonya sınırına yakın olan Lviv’e taşıdığını duyurdu.

Büyükelçiliğin taşınma nedeni olarak Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin konuşlandırılmasının neden olduğu durumun kötüleşmesi gösterildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly yaptığı açıklamada, "Ukrayna'daki güvenlik durumu personelimiz için uygun hizmetleri ve yeterli güvenliği garanti etmemize izin verir vermez, Kiev'deki büyükelçilikteki faaliyetlere devam edeceğiz" dedi.

Kanadalıları Ukrayna’ya seyahat konusunda uyaran Joly, “Kanadalılar Ukrayna'ya tüm seyahatlerden kaçınmalı. Şu anda ülkede bulunanları ise derhal Ukrayna’yı terk etmeye çağırıyoruz” dedi.

Öte yandan şu ana kadar Avustralya ve ABD Kiev’deki büyükelçiliklerini, Polonya sınırına 70 kilometre mesafedeki Liviv’e transfer etti.

OTTAWA (İHA)

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