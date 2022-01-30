Dünya Kanada'dan flaş Ukrayna kararı! Geri çekiyor...

Kanada'dan flaş Ukrayna kararı! Geri çekiyor...

Dünya

Kanada'dan flaş Ukrayna kararı! Geri çekiyor...

Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

30 Ocak 2022, Pazar 22:51 Son Güncelleme:
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Kanada, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Ukrayna’da bulunan Kiev Büyükelçiliği'nde görevli olan fakat önemli görevlerde bulunmayan personeli ve ailelerini geçici olarak geri çekme kararı aldı.

Federal hükümete bağlı Global Affairs tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanada’nın en önemli önceliğinin Kanada vatandaşlarının güvenliği olduğu ifade edilerek, “Kanada, zorunlu olmayan Kanadalı çalışanları ve ailelerini Ukrayna'daki Kanada büyükelçiliğinden geçici olarak geri çekme kararı aldı” denildi.

Kanada’nın geçtiğimiz hafta Kiev Büyükelçiliği'ndeki ekibini güvenlik, çatışma yönetimi, demokratik reform ve konsolosluk hizmetleri uzmanlarıyla güçlendireceğini duyurduğu hatırlatılan açıklamada, “Ukrayna'yı desteklemek için gelişen durumu değerlendirmeye ve yanıt vermeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna’daki durumun yakından izlendiği belirtilen açıklamada, büyükelçiliğin açık olduğu belirtilerek, “Yetkililerimiz, gerektiğinde Kanada vatandaşlarına konsolosluk yardımı sağlamaya hazırdır” denildi.

Öte yandan Kanada, daha önce Ukrayna-Rusya arasındaki gerginlik nedeniyle reşit olmayan çocukları bulunan diplomatların ailelerini Ukrayna'dan geçici olarak geri çekeceğini açıklamıştı.

OTTAWA (İHA)

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