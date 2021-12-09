Dünya Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulanması kararı

Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulanması kararı

Dünya

Kanada'dan Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulanması kararı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını, ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini açıkladı.

09 Aralık 2021, Perşembe 00:50 Son Güncelleme:
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ABD, İngiltere ve Avustralya'nın ardından bir ülke daha Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulama kararı aldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau gerçekleştirdiği basın toplantısında, Kanada'nın Pekin Kış Olimpiyatları'na "diplomatik boykot" uygulayacağını bildirdi. Trudeau, hükümetinin son aylarda müttefikleriyle bu konuda görüştüğünü söyleyerek, "Çin hükümeti tarafından tekrarlanan insan hakları ihlallerinden son derece endişeliyiz. Diplomatik temsilci göndermeyeceğimize şaşırmamalılar" dedi. Trudeau, sporcuların ise müsabakalara katılabileceğini belirtti.

OTTAWA (İHA)

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