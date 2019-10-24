Kanadalı firma görünmezlik pelerini üretti

Harry Potter okuyanlar, serinin filmlerini izleyenler ya da Yüzüklerin Efendisi hayranları görünmezlik pelerini dendiğinde hemen konuyu anlayacaktır. Bilimkurgu romanlarına ve filmlerine konu olan görünmezlik gizemi teknoloji alanındaki gelişmeler sonunda artık çözülür hale geldi...

Kanadalı merkezli Hyperstealth Biotechnology şirketi askeri kamuflaj ürünleri üretiyor. Şirketin geliştirdiği Quantum Sheath (Kuantum Görünmezlik) adındaki malzeme arkasında kalan her şeyi görünmez yapıyor!

Patentinin alındığı duyurulan materyal askeri amaçla üretilmiş bir ürün. Ancak belki de önümüzdeki yıllarda gündelik hayatımızın bir parçası olabilir, kim bilir...

Oldukça hafif bir malzemeden üretilen bu görünmezlik pelerini (daha doğrusu paneli) ilgili nesnenin etrafındaki ışığı kırarak görünmezlik yaratıyor. Üstelik herhangi bir güç kaynağına da ihtiyaç duymuyor.

Hyperstealth Biotechnology, oldukça uzun bir video yayınlayarak görünmezliği nasıl sağlandığını da açıkça ortaya koydu. Videoda tank ve araç maketleri görünmez hale geliyor. Şirketin iddiasına göre bu yeni icat binaları bile gözleyecek güçte.

Hyperstealth CEO’su, son dokuz yıldır bu teknoloji üzerinde çalıştıklarını anlatırken “Quantum Stealth, herhangi bir ortamda, herhangi bir mevsimde, günün veya gecenin herhangi bir saatinde, başka hiçbir kamuflajın sağlayamayacağı bir gizlilik vaat ediyor” iddiasında bulundu.



