Çin Uluslararası Radyosu'ndan yapılan açıklamaya göre, uçakları, 29 Kasım pazar sabahı Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu’ya inen Da Mao ve Er Shun isimli pandalar, Chengdu Panda Yetiştirme ve Araştırma Merkezi'nden verilen bilgiye göre, karantinaya alınmak üzere Chongqing'e yollandı.

Bambu nakli pandemide zorlaştı

Panda çiftinin geldiği Kanada’nın Calgary Hayvanat Bahçesi sorumluları, Covid-19 salgını nedeniyle bu yılın başından beri askıya alınan veya kısıtlanan uluslararası trafik yüzünden pandaların ihtiyacı için gerekli bambu nakli zorlaşmıştı.

Çin ve Kanada tarafları, müzakereler sonucunda panda çiftinin Çin’e öngörülen süreden önce dönmesi konusunda anlaştı.

2013 yılında gönderilmişlerdi

Pandalar Da Mao ve Er Shun, Kanada’ya Panda Diplomasisi kapsamında, hayvanların korunması ve araştırılmasına ilişkin yapmış bulundukları 10 yıllık anlaşma uyarınca 2013 yılında gönderilmişti. Pandaların 2023'e kadar Kanada'da kalması planlanıyordu.





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