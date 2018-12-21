Kanal D 25 yaşında

19 Aralık 1993’te yayın hayatına başlayan Kanal D, 25 yaşına girdi. Demirören TV Center binasında önceki gün Demirören Medya Grubu’nun üst düzey yöneticilerinin ve çalışanlarının katılımıyla çeyrek asır kutlaması yapıldı. Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, “Kanal D’nin anlamlı bir gününde beraberiz. Geçmişten bugüne kadar, ilk yöneticilerinden ilk çalışanlarına kadar herkese kutlu olsun” dedi.

Doğum günü pastasını Murat Saygı ve Ana Haber Sunucusu Buket Aydın ile çalışanlar birlikte kesti.