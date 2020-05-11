11.05.2020
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Türkiye Kanal D Ana Haber bu akşamdan itibaren Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekranda!

Kanal D Ana Haber bu akşamdan itibaren Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekranda!

Türkiye

Kanal D Ana Haber bu akşamdan itibaren Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekranda!

Tecrübeli haberci Deniz Bayramoğlu, bu akşam (11 Mayıs Pazartesi) saaat 19.00’da Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 12:22 Son Güncelleme:
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Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam ekrana gelecek.

 Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 19.00’da Kanal D’de!

Kanal D Ana Haber fragmanı

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