Kanal D Ana Haber bu akşamdan itibaren Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekranda!
Tecrübeli haberci Deniz Bayramoğlu, bu akşam (11 Mayıs Pazartesi) saaat 19.00’da Kanal D Ana Haber’de izleyici ile buluşacak.
11 Mayıs 2020, Pazartesi 12:22 Son Güncelleme:
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Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla hafta içi her akşam ekrana gelecek.
Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 19.00’da Kanal D’de!
Kanal D Ana Haber fragmanı