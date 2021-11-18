Magazin Kanal D Dijital’den yeni bir dizi

Kanal D Dijital’den yeni bir dizi

Magazin

Kanal D Dijital’den yeni bir dizi

Kanal D Dijital’in, kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında ücretsiz olarak yayınlayacağı internete özel yeni komedi dizisi Konteyner Brothers “Hurdalık”ın proje tasarım ve yönetmenliğini Cem Tabak yapıyor. Serhat Osman Karagöz ve Mertkan Erkan’ın oyuncu kadrosundaki dizinin yapımını Tüplü Televizyon üstleniyor.

18 Kasım 2021, Perşembe 21:39 Son Güncelleme:
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 Bir araba hurdalığının konteynerında yaşayan Mertkan ve Serhat kendi hallerinde yaşayan iki youtuberdır. Fenomen olmaya çalışan kafadarlar içinde yaşadıkları konteynerda video çeker ve kurgularlar. Videolar tutmaya başlar, ilgi çeker. Kendilerini bir kaba koymaya başlayan kahramanlarımız, ünlü isimleri, oyuncuları, şarkıcıları konteynerda misafir ederler. Serhat Dayım ve Mertkan Dayım olarak kısa sürede sevilen ikili kendi espri dili ve tarzları ile ulusal kanaldan, portal dizilerine kadar bir çok içeriği yorumlarlar.  

Konteyner BrothersHurdalık” çok yakında ücretsiz olarak kanald.com.tr, Kanal D uygulamaları ve Youtube kanalında!

 


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