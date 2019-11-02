Geçtiğimiz yıl ekim ayında yayın hayatına başlayan ve Latin Amerika’da 7 ülkedeki drama tutkunlarına 24 saat kesintisiz Türk dizisi sunan Kanal D Drama, 1 Kasım’da Comcast üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’nde de yayına başladı.

Demirören Medya Grubu altında TV içeriklerinin dağıtımı, uluslararası kanalların yönetimi ve global prodüksiyonlar üzerine faaliyet gösteren Kanal D International tarafından kurulan; Canal+ grup şirketlerinden THEMA’nın dağıtımını üstlendiği Kanal D Drama; Comcast üzerinden Amerikan seyircisiyle buluşacak.





Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, anlaşmayla ilgili, “Kanal D, gerek açık kanallarda, gerek pay TV dünyasında, gerekse de isteğe bağlı dijital platformlarda yer alan iddialı dramalarıyla Türk kültürünü, ülkemizin coğrafi güzelliklerini ve tarihi zenginliğini dünya ile paylaşmaya devam edecek” dedi.

Kanal D International Direktörü Kerim Emrah Turna ise şu açıklamayı yaptı: “Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan Kanal D Drama, ilk Türk dizi kanalı olmuştu. Comcast aracılığıyla ABD’deki seyirciye ulaşacak olan ilk ‘Türk dizi kanalı’ olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Kanal D Drama’nın yayın hayatına başlamasıyla, Amerika’da bulunan Latin izleyici, Kanal D’nin geniş kataloğunda yer alan, prodüksiyon kalitesi yüksek ve özgün hikaye anlatımıyla dünyada fenomene dönüşen ödüllü Türk dizilerine kesintisiz erişebilecek. Bu Türk medya tarihinin yurt dışındaki en büyük başarılarından birisidir.”

Arjantin, Bolivya, Şili, Ekvador, Panama, Peru ve Uruguay olmak üzere toplam 7 ülkede İspanyolca yayın yapan Kanal D Drama’nın yayına başlamasını ABD’deki Latin kökenli izleyici heyecanla bekliyordu.





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