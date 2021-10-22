Dünyanın birçok ülkesinden ünlü konuşmacıları ağırlayan zirvenin bu seneki ana teması, “Pazarlamanın Geleceği” oldu. Sürdürülebilirlik, yaratıcılık, tüketici trendleri, pazarlamayı değiştiren etkenler gibi birçok önemli başlığın ele alındığı etkinlikte Murat Saygı ile birlikte; İlbak Holding Kentvizyon Genel Müdürü Aslı Bakan Gökulu, The Walt Disney Company, Türkiye Medya Birimi Genel Müdür Yardımcısı ve Satış Grup Başkanı Mehmet İç Ağasıoğlu da birikimlerini paylaştılar.

“Toplam izlemeler 2019 ile aynı değerde”

Murat Saygı, pandemi döneminde ortaya çıkan yeni izleme alışkanlıkları ile ilgili olarak, “Bu süreçte herkesin eve kapanması ile televizyon izleme oranları arttı. Yorucu ve zor bir süreçten sonra hastalıkla baş etmeyi öğrendik, setlerde önlemler alınıyor, testler yapılıyor, aslında bugüne geldiğimizde 2019 izlenme rakamlarına geri döndük. Türkiye’de, günde 4 - 4,5 saat televizyona vakit ayrılıyor. Gençlerin ilgi alanları ise daha farklı, onlar ‘ne zaman isterse, nerede isterse’ şeklinde izlemeye daha yatkınlar. Ana kanalların sabit bir izleyici kitlesi var. Özellikle çalışmayan ev hanımları gündüz saatlerinde, gece de tüm aile birlikte televizyon izliyor.” dedi.

“Türk yapımlarına ilgi daha da büyüyecek”

Türk dizilerinin dünyadaki başarısından da bahseden Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Cannes’te yapılan televizyon ve dijital içerik fuarı MIPTV'den dönerken uçakta Caner Cindoruk ve Cansu Dere’nin İspanyolca basılan bir derginin içinde posterlerini görünce çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi. Oyuncuların ideallerini gerçekleştirmek için dijitalde niş işler yapmalarının önemli olduğunu fakat şöhretlerinin devamı için halk tarafından konuşulan, popüler işlerde olmalarının dünyada bilinirliklerini arttıracağını belirtti.

Türk yapımlarına ilginin daha da büyüyeceğini anlatan Murat Saygı, “Dünya için Türkiye gerçekten çok büyük bir üretim merkezi olacak. Herkes bu tadı aldı. Bir de demografik olarak müthiş bir çeşitliliğimiz, Allah vergisi bir şansımız var. Bu işler dünyada globalleştikçe reklam açısından da izlenme açısından da bizleri çok daha iyi yerlere taşıyacak” şeklinde konuştu.

“İnsana dokunan hikayeler iş yapacak”

Saygı, önümüzdeki dönemlerde ekranlarda ne tür projelerin ilgi göreceği sorusuna da şöyle cevap verdi:

“Ben yeni dönemde insana dokunan hikayelerin iş yapacağını düşünüyorum. Son günlerde televizyonlarda gerçek hikayelere olan ilgi de biraz buradan geliyor. Üzüldüğüm bir nokta ise ekranlarda komedi yok olmaya başladı Arada bir deniyoruz ama bütün sert işlerin arasında maalesef yok oluyor.”

“Son yıllarda sert işleri sevmeye başladık”

Saygı; “Hem erkek hem kadın işlerinde sert işler izlenmeye başlandı. Bir şeyin kötülüğünü anlatırken konseptini söylemeliyiz. Mesela bizim Sadakatsiz dizimiz için diyorlar ki “Vay o adam o kadını aldattı” halbuki öyle değil ki dizinin bütününe bakmak lazım. Bütününe bakarsak dizi aslında sadakatsizlik yaparsan başına neler geleceğini anlatıyor. Ama dikkat ediyorum son zamanlara başarılı işlerin hepsinde bir sertlik var” dedi.

“Sinema filmi kalitesinde işler yapıyoruz”

140-150 dakika dizi yapmanın zorluğunu da dile getiren Murat Saygı, “Bu kadar uzun süreli işler yapmak, 7 gün 24 saat çalışmayı gerektiriyor. Bir sinema filmini 90 dakika yapıyorlar ve ülkemizde en fazla 6 ayda çekiyorlar. Bizde ise her bölüm sinema filmi kalitesinde ve temposunda yapılıyor" diyerek konuşmasını bitirdi.

Sektöre kazandırdığı yapımlarla Kanal D’yi ön plana taşıyan Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, Global Marketing Summit 2021 Zirvesi’nde medya sektörüne yönelik merak edilen soruları yanıtladı ve deneyimlerini paylaştı.