Magazin Kanal D Haber ekibinden büyüklere bayram sürprizi!

Kanal D Haber ekibinden büyüklere bayram sürprizi!

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Kanal D Haber ekibinden büyüklere bayram sürprizi!

Kanal D Haber ekibi bayram ruhunu yaşatmak için büyüklere bayram sürprizi yaptı.

26 Mayıs 2020, Salı 11:51 Son Güncelleme:
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Salgın dolayısıyla bu bayram herkes için buruk ve sevdiklerinden uzakta geçti. Özellikle de evlerinden uzun süredir çıkamayan yaşlılar için daha da zor oldu. Kanal D Haber ekibi ise bayram ruhunu yaşatmak için büyüklere bayram sürprizi yaptı ve kapı kapı dolaşarak sosyal mesafe kuralları dahilinde vatandaşlarla bayramlaştı. 



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