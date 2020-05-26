Kanal D Haber ekibinden büyüklere bayram sürprizi!

Salgın dolayısıyla bu bayram herkes için buruk ve sevdiklerinden uzakta geçti. Özellikle de evlerinden uzun süredir çıkamayan yaşlılar için daha da zor oldu. Kanal D Haber ekibi ise bayram ruhunu yaşatmak için büyüklere bayram sürprizi yaptı ve kapı kapı dolaşarak sosyal mesafe kuralları dahilinde vatandaşlarla bayramlaştı.







