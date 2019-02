Fox TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal da söz konusu bir haberi Twitter hesabından ‘habercilikte rezillik’ yorumuyla paylaştı.

Kanal D Haber Başkanı ve Ana Haber sunucusu Buket Aydın hem çarpıtılan bu haberlere hem de Fatih Portakal’a canlı yayında cevap verdi. 'Linç kampanyasına maruz kaldık' diyen Buket Aydın, aynı haberi kendi bülteninde sunan Fatih Portakal için ise "Tarafsız , dürüst olduğunu iddia ederek herkese her konuda akıl vermeye kalkan ahkâm kesen bazı meslektaşlarımız da o çevrelerin arasında yerini aldı ancak o meslektaşımız da kendi sunduğu bültende aynı Antalyalı üreticinin sözlerini yayınladı." ifadelerini kullandı.

Buket Aydın'ın Kanal D Ana Haber'de yaptığı açıklama şöyle:

"Dün akşam Antalya'daki üreticilerin tanzim satışla ilgili düşüncelerini, burayı özellikle vurguluyorum, kendi ağızlarından çıkan kelimelerle bu ekrandan sizlere aktarmıştık. Ne olduysa bazı çevreler tarafından sosyal medyada bir linç kampanyası paylaşıldı. Bizi üreticinin açıklamalarını keserek yayınlamakla suçlamaya çalıştılar.

Üstelik 'tarafsız' , 'dürüst' olduğunu iddia ederek herkese her konuda akıl vermeye kalkan ahkam kesen bazı meslektaşlarımız da o çevrelerin arasında yerini aldı. Sosyal medya hesaplarından bizi suçlamaya çalıştı. Ancak o meslektaşımız da kendi sunduğu bültende aynı Antalyalı üreticinin sözlerini yayınladı. Şimdi ortaya iki durum çıkıyor; ya sunduğu bültenin içeriğinden haberi yok ya da çamur at izi kalsın politikası uyguluyor ki ikisi de çok kötü.

''BİZİM İŞİMİZ HABERCİLİK''

Şimdi birkaç söz de ben ekleyeyim. Bizim işimiz habercilik. Yaptığımız haberleri beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. şu saatlerde her kanalda başka bir haber bültenine de ulaşabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz ancak biz her zaman başka kanalların ne yaptığıyla değil, sadece kendi yaptıklarımızla ilgilendik. Çünkü vicdanın en rahat yastık olduğunu bilerek, her gün bu ekranlarda karşınıza çıkıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren arkadaşlarımız, haber peşinde koşturuyor, içeride saatlerce konuşup her fikre saygı gösterip, daha iyisini sunmak için çaba sarf ediyoruz.

Dün akşam da aynısını yaptık ama hiç hak etmediğimiz şekilde bir linç kampanyasına maruz kaldık. Bütün arkadaşlarımızın emeğinin, alın terinin, bir tweet'le lekelenmesine göz yummamak adına cevap verme ihtiyacı hissettim.

Aslında bu iftiralara, saldırılara da alışığız ancak bizi asıl üzen, her fırsatta, kutuplaşmadan uzak durulması gerektiğini savunan kişilerin, haberciliğin en önemli kurallarını hiçe sayarak, bu kampanyaya bilerek ya da bilmeyerek ortak olmasıdır. Ben yine kimseye hakaret etmeden, kamuoyunun takdirine bırakıyor ve size doğru haber verme kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."