Kanal D ve CNN Türk’e 3 ödül

Kanal D ve CNN Türk’e 3 ödül RTGD Medya Ödülleri törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende CNN Türk’te yayınlanan ‘Parametre’ ile Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ ödül aldı.