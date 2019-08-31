Kanal D ve CNN Türk’e 3 ödül
RTGD Medya Ödülleri törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törende CNN Türk’te yayınlanan ‘Parametre’ ile Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ ödül aldı.
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) ‘2018 Yılı Medya Oscarları’ önceki gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törende CNN Türk’te yayınlanan ‘Tarafsız Bölge’ programının sunucusu Ahmet Hakan ‘Yılın Tartışma Programı’, ‘Parametre’ programının sunucusu Mine Uzun ‘Yılın Sabah Programı’ ve Kanal D’de yayınlanan Zalim İstanbul’da rol alan Deniz Uğur ‘Yılın Kadın Oyuncusu’ ödüllerine lâyık görüldü. Törende ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.
Reality Haber Programı ödülünü ATV’de yayımlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’, Ekonomi Programı ödülünü Bloomberg TV’de yayımlanan ‘Sabah Raporu’ programıyla Açıl Sezen, Kuşak Haber Programı ödülünü A Haber’de yayımlanan ‘Akşam Ajansı’ programıyla Salih Nayman, Spor Programı ödülünü A Spor’da yayınlanan ‘Transfer Raporu’ programıyla Aykut İnce, TV Dizisi ödülünü ATV’de yayımlanan ‘Sen Anlat Karadeniz’, Kadın Oyuncu ödülünü Kanal D’de yayınlanan ‘Zalim İstanbul’ dizisinden Deniz Uğur, Erkek Oyuncu ödülünü ATV’de yayınlanan ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinden Turgay Tanülkü aldı.