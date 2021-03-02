Magazin Kanal D’den Dijitale Özel Dizi: Girift

Kanal D’den Dijitale Özel Dizi: Girift

Magazin

Kanal D’den Dijitale Özel Dizi: Girift

Kanal D, ücretsiz olarak sadece dijital platformlarında yayınlayacağı İnternet Özel dizisi Girift için geri sayıma başladı.

02 Mart 2021, Salı 15:10 Son Güncelleme:
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İddialı yapımları ile yayın hayatını sürdüren Kanal D, internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta da yer almak için hazırlıklara başladı. Ücretsiz olarak sadece Kanal D Dijital platformlarında yayınlanacak Girift, yakında kanald.com.tr, Kanal D mobil uygulamaları ve Youtube Kanal D kanalında takipçilerle buluşacak.

POLİSİYE HİKAYESİYLE DİKKAT ÇEKEN GİRİFT

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Haydar Işık’ın üstlendiği Girift’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Özlem Bölükbaşı, İlker Şahinbaş, Metisha Schaefer, Şule Akan, Ömer Konakçı ve Burhan Çelik de yer alıyor. Girift’in senaryosunu ise Emine Karataş ve Özlem Bölükbaşı kaleme alıyor.

GERİLİM VE DRAM İÇ İÇE

Malatya’da art arda ortaya çıkan faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için Ankara’dan gönderilen Cinayet Büro Komiserlerinin, olaylar zinciri içinde kimi zaman sıkışıp kalacakları, kimi zaman tehlikeyle burun buruna geldikleri Girift’te, gerilim ve dram hikayesi ile akıllar zorlanacak.

Dizide Wilma Elles, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Komiser Asya’yı canlandırırken, ona Başkomiser Vural karakteri ile Ümit Acar eşlik edecek. Kendisine gelen dosyalardaki başarıları ile nam salan Vural Başkomiser’in yeni görevi, Malatya’daki bir seri katil dosyasını çözmektir. Her şeyin iç içe girdiği bu hikayede kim sağ kalacak, kim ne ile sınanacak?

Girift, yakında sadece Kanal D Dijital platformlarında!

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