Magazin Kanal D’nin merakla beklenen yeni programı 'Hayat Tamircisi' başlıyor

Kanal D’nin merakla beklenen yeni programı 'Hayat Tamircisi' başlıyor

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Kanal D’nin merakla beklenen yeni programı 'Hayat Tamircisi' başlıyor

Hayvan dostlarımızın hem bedensel hem de ruhsal sorunlarına çare olmaya kendini adayan Hasan Kızıl’ın, nam-ı diğer Hayat Tamircisi’nin hikayeleri ekranda başlıyor.

30 Mart 2020, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Hayat Tamircisi’nde geçirdiği kaza veya hastalıklar nedeni ile yürüyemeyen hayvanların Kızıl’ın yardımıyla iyileşme süreçleri ekrana taşınacak. Daha önce kendi imkânlarıyla 500’den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek. 

 9 Nisan'da başlıyor

Sinan Ulugöl’ün yönetmenliğini, Dijital Sanatlar Yapım Evi’nin yapımcılığını üstlendiği programda, her bölümde yeni bir macera yaşanacak.  Hayat Tamircisi, ilk bölümüyle 9 Nisan Perşembe saat 21.45’de Kanal D’de.


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