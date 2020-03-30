Hayat Tamircisi’nde geçirdiği kaza veya hastalıklar nedeni ile yürüyemeyen hayvanların Kızıl’ın yardımıyla iyileşme süreçleri ekrana taşınacak. Daha önce kendi imkânlarıyla 500’den fazla engelli hayvanı yürütmeyi başaran Hasan Kızıl’a programda veteriner hekim Esra Şenol eşlik edecek.

9 Nisan'da başlıyor

Sinan Ulugöl’ün yönetmenliğini, Dijital Sanatlar Yapım Evi’nin yapımcılığını üstlendiği programda, her bölümde yeni bir macera yaşanacak. Hayat Tamircisi, ilk bölümüyle 9 Nisan Perşembe saat 21.45’de Kanal D’de.



