Magazin Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’nın ilk tanıtımı yayında!

Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’nın ilk tanıtımı yayında!

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Kanal D’nin yeni dizisi Yargı’nın ilk tanıtımı yayında!

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in yer aldığı, Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın ilk tanıtımı seyirciyle buluştu.

07 Eylül 2021, Salı 15:41 Son Güncelleme:
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Kaan Urgancıoğlu’nun canlandırdığı ‘Savcı Ilgaz’ ile Pınar Deniz’in hayat verdiği ‘Avukat Ceylin’in bir davayla kesişen yollarının ipuçlarını veren tanıtım izleyiciye sürükleyici bir projenin sinyallerini veriyor. Sürükleyici hikayesiyle yeni sezonda izleyenleri ekrana kilitleyecek olan Yargı’nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

YARGI OYUNCULARI

Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler yer alıyor. 

İnsanın en yakınındakilere bile ne kadar güvenebileceğini sorgulatacak ‘Yargı’ çok yakında Kanal D’de başlıyor! 

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