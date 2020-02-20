Magazin Kanal D'ye 2 ödül

Kanal D'ye 2 ödül

Magazin

Kanal D'ye 2 ödül

Göktürk dergisi, Kemer country Hotel’de ‘Yılın Enleri Ödül Töreni’ni düzenledi.

20 Şubat 2020, Perşembe 09:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Mustafa Sandal-Zeynep Bastık, Behzat Gerçeker, Simge Sağın, Doğa Rutkay, İsmail Hacıoğlu, Haluk Levent, Tolgahan Sayışman, Tuğba Özay, Linet ve Ivana Sert ödül aldı. Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ ‘Yılın En İyi Sabah Magazin Programı’, ‘Magazin D’ ise ‘Yılın Magazin Programı’ ödüllerine layık görüldü. Geceyi Merve Akıncı sundu.

Linet 'Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı' seçildi.

İlgili Haberler
Hekimoğlu hem ekranda hem sosyal medyada zirvedeCuma gününün galibi yine: Arka Sokaklar

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Şubat 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
İrem Haliloğlu
Merkür Retrosu ve Mars Oğlak Transiti!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Survivor 2020 fişek gibi başladı: Favoriler, dikkat çekenler, yarışmacı analizleri