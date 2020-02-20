Mustafa Sandal-Zeynep Bastık, Behzat Gerçeker, Simge Sağın, Doğa Rutkay, İsmail Hacıoğlu, Haluk Levent, Tolgahan Sayışman, Tuğba Özay, Linet ve Ivana Sert ödül aldı. Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ ‘Yılın En İyi Sabah Magazin Programı’, ‘Magazin D’ ise ‘Yılın Magazin Programı’ ödüllerine layık görüldü. Geceyi Merve Akıncı sundu.

Linet 'Yılın En İyi Arabesk Sanatçısı' seçildi.