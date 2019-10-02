Bu yıl 6. kez verilen Moon Life Dergisi ödülleri, Kıbrıs’taki Merit Royal Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy’un yaptığı gecede Kanal D’ye 7 ödül verildi.

“Yılın Ana Haber Sunucusu” Buket Aydın, “Yılın En İyi Komedi Programı” Çok Güzel Hareketler 2, “Yılın En İyi Kadın Kuşak Programı” Gelinim Mutfakta, “Yılın En İyi TV Magazin Programı” Magazin D, “Yılın En İyi Sabah Magazin-Aktüalite Programı” 2. Sayfa, “Yılın En İyi Drama Dizisi” Zalim İstanbul seçildi. Gecede konuklar Behzat Gerçeker yönetimindeki Enbe Orkestrası’nın şarkılarıyla eğlendi.

Buket Aydın geceden iki ödülle ayrıldı.

Yapımcılığını Mahperi Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu’nun üstlendiği, Buket Aydın’ın sunduğu “40” programı ödül aldı.

Behzat Gerçeker yönetimindeki “ENBE” orkestrası da geceden ödülle döndü.

“Gelinim Mutfakta” programının ödülünü sunucusu Fatih Ürek aldı.

“Zalim İstanbul” dizisinin ödülünü, yapımcısı Şükrü Avşar aldı.

“Yılın En İyi Sabah Magazin-Aktüalite Programı” olan 2. Sayfa’nın ödülünü Asiye Acar, “Yılın En İyi TV Magazin Programı” seçilen Magazin D’nin ödülünü ise Dilay Korkmaz aldı.