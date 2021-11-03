Kanal D’ye ödül yağmuru

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen BHT Moon Life Ödülleri’nde; Kanal D, geceden dört ödülle ayrıldı. 'En İyi Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri' ödülünü Merve Dinçkol alırken, 'En İyi Komedi Programı' ödülüne 'Çok Güzel Hareketler 2' layık görüldü. Ödülü program ekibi adına Tuğba Yılmaz ve Evliya Aykan aldı.

'En İyi Magazin Programı' ödülünün sahibi 'Magazin D' oldu. Ödülü, programın sunucusu Tara de Vries alırken, 'En İyi Magazin Habercisi' ödülüne ise 'Magazin D' programı Haber Müdürü Asiye Acar layık görüldü.







