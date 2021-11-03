Magazin Kanal D’ye ödül yağmuru

Kanal D’ye ödül yağmuru

Magazin

Kanal D’ye ödül yağmuru

Türkiye’nin yıldızlarını buluşturan BHT Moon Life Ödülleri, önceki akşam Crowne Plaza İstanbul Florya Hotel’de gerçekleşti. İş, sanat, spor, siyaset, magazin ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren törende, ödüller sahiplerini buldu.

03 Kasım 2021, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
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Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen BHT Moon Life Ödülleri’nde; Kanal D, geceden dört ödülle ayrıldı. 'En İyi Kadın Hafta Sonu Ana Haber Spikeri' ödülünü Merve Dinçkol alırken, 'En İyi Komedi Programı' ödülüne 'Çok Güzel Hareketler 2' layık görüldü. Ödülü program ekibi adına Tuğba Yılmaz ve Evliya Aykan aldı.

'En İyi Magazin Programı' ödülünün sahibi 'Magazin D' oldu. Ödülü, programın sunucusu Tara de Vries alırken, 'En İyi Magazin Habercisi' ödülüne ise 'Magazin D' programı Haber Müdürü Asiye Acar layık görüldü.



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