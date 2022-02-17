Magazin Kanal D’ye ödül yağmuru

Kanal D’ye ödül yağmuru

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Kanal D’ye ödül yağmuru

Uluslararası Kristal Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu. İş, sanat ve spor dünyasından birçok kişiyi bir araya getiren törende ödüller, Dünyada ve Türkiye’de ilk kez robotlar eşliğinde sahiplerini buldu.

17 Şubat 2022, Perşembe 11:55 Son Güncelleme:
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Sunuculuğunu Şebnem Schaefer ve Bekir Aksoy’un yaptığı geceden Kanal D, üç ödülle ayrıldı. Kanal D’nin her Pazar akşamı izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Yargı, ‘Yılın En İyi Dizisi’ ve “Yılın Çifti Ödülleri” ne layık görüldü. Ödülleri dizinin İdari Yapımcısı Suzan Güverte aldı.

Kanal D Haber Hafta Sonu Sunucusu Merve Dinçkol’da geceden ödül ile ayrılan isimler arasındaydı. Dinçkol, “En İyi Hafta Sonu Haber Sunucusu” ödülüne layık görüldü.

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