Son dakika Kanal İstanbul açıklaması...Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı." ifadelerini kullandı.



