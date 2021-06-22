Türkiye Kanal İstanbul açıklaması: 26 Haziran günü, ilk köprüsünün temelini atacağız

Kanal İstanbul açıklaması: 26 Haziran günü, ilk köprüsünün temelini atacağız

Türkiye

Kanal İstanbul açıklaması: 26 Haziran günü, ilk köprüsünün temelini atacağız

Kanal İstanbul ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile 26 Haziran günü ile ilk köprünün temelinin atılacağını söyledi.

22 Haziran 2021, Salı 11:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika Kanal İstanbul açıklaması...Bakan Karaismailoğlu, "Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefimizin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un da 26 Haziran günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile ilk köprüsünün temelini atacağız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışma ile birlikte, tüm ulaşım modlarımızın da desteği ile Mart 2021’de ülkemizin ihracatı yüzde 42 oranında arttı." ifadelerini kullandı.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yerli ve milli makineli tüfekte ilk teslimat jandarmaya