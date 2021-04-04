Kanal İstanbul açıklaması! Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu duyurdu

Türkiye’nin vizyon projesi Kanal İstanbul'un, Orta Koridor'un ve Kuzey Güney Koridoru'nun kesişiminde bulunan İstanbul'u, dünya ticaretinin odak şehri haline getireceğini belirterek, ihale hazırlıkları devam eden projeye çok yakın bir zamanda başlayacaklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Türkiye'nin kara ve denizlerinde egemenlik haklarının ve ticari faaliyetlerinin en güçlü şekilde uygulanması konusunda hükümetlerin izlediği milli politikaların, Türk milletinin ve tüm dünyanın malumu olduğuna dikkati çekti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin onlarca yıllık büyüme vizyonunun en önemli dayanak noktalarından biri olan ulaştırma, haberleşme ve lojistik alanındaki altyapı çalışmalarının, ortaya koydukları iddianın bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde hakimiyet kuran bir ülke olarak Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanları, demir yolu bağlantıları ve lojistik üsleriyle birlikte dünyanın en önemli lojistik merkezi haline gelecektir." diyen Karaismailoğlu, bu yapılanmanın Türkiye'nin gelecek on yıllarda ekonomisini ve dünya ticareti üzerindeki payını artıracağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul'un tamamlanmasıyla Marmara Bölgesi, limanları, lojistik bölgeleri, demir yolu bağlantıları, Marmaray ve büyüyen endüstrisi ile birlikte Avrasya'nın merkezi olacaktır.Türkiye Lojistik Master Planı çerçevesinde tasarlanan bu bölge, İngiltere'den Çin'e uzanan Orta Koridor'un da büyümesi ile birlikte dünya ticaretinin en önemli kavşak noktası olacaktır. Bu sayede bağımsız ve güçlü bir milli ekonominin sürdürülebilirliğine katkı yapılacak, milli egemenlik alanımızda sahip olduğumuz jeopolitik potansiyelimizin hayata geçirilmesi sağlanacaktır."

"KARADENİZ ÇOK ÖNEMLİ BİR TİCARET GÖLÜ HALİNE GELECEK"

Karaismailoğlu, yıllık 19 bin gemi geçişi olan Süveyş Kanalı'nın durmasının, dünya ekonomisini günlük 9,6 milyar dolar zarara uğrattığını ve ders alınması gereken bir emsal oluşturduğunu hatırlattı.

Dünya ticaret hacminin her geçen gün arttığını vurgulayan Karaismailoğlu, "Bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yolu ile taşınıyor. Dünya ticaret hacmi 2030’da 25 milyar ton, 2050’de 95 milyar ton olarak gerçekleşecek. Bu da her yıl denizlerdeki yük hacimlerinin artacağını bizlere gösteriyor. Ayrıca Afrika'da artan üretim ve tüketim nüfusu ile Karadeniz'den Güney'e uzanan yeni bir Kuzey-Güney Koridoru doğacaktır. Bütün bu faktörlerin ışığında, Karadeniz’in önümüzdeki yıllarda çok önemli bir ticaret gölü haline geleceğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.