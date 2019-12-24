Kanal İstanbul görüşe açıldı

Açıklamada, “Son şekli verilen ÇED raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunmuş olup, nihai kabul edilmiştir” denildi.

10 gün süre

Rapor, halkın görüş ve önerileri için 10 gün boyunca askıda kalacak. Bakanlık 10 günlük sürenin sonunda halktan gelen görüşler ışığında rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da İnceleme Değerlendirme Komisyonu’nun yeniden toplanmasını isteyebilecek. Görüş ve öneriler için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine veya Bakanlığa müracaat edilebilir.

Maliyeti 75 milyar lira

❱❱Kanal, 45 km uzunluğunda, 20.75 metre derinliğinde ve en dar yeri 275 metre genişlikte olacak.

❱❱Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı- Terkos Gölü doğusunu takip eden güzergahın inşaat çalışmalarının 7 yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

❱❱Kanal’dan geçebilecek en büyük gemi boyutları 275-350 metre uzunluk, 49 metre genişlik, 17 metre su çekimi ve su seviyesinden 58 metre yükseklik olarak belirlendi.

❱❱Projenin maliyeti yaklaşık 75 milyar lira olarak hesaplandı.

❱❱28 milyon 141 bin metrekare alanda kazı yapılacak.

❱❱1 milyar 79 milyon 252 bin metreküp hafriyat çıkarılacak.

❱❱Projenin inşaat aşamasında yaklaşık 8-10 bin kişinin çalışması öngörülüyor.

İBB protokolden çekildi

ÇED raporunda proje üzerinde çalışan kurum ve kuruluşlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) olarak sıralandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “İşbirliği protokolünden İBB olarak biz çekiliyoruz. Kararımız nettir, çekildiğimizi de yazılı şekilde iletmiş durumdayız” diye konuştu.