Kanal İstanbul için flaş açıklama! Bakan duyurdu
Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Karaismailoğlu, 'Kanal İstanbul’un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz.' dedi.
30 Mart 2021, Salı 15:19 Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul'un yapım çalışmalarına kısa süre içerisinde başlamayı hedefliyoruz." dedi.
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