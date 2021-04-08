Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz"



