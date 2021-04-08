Ekonomi Kanal İstanbul için son dakika açıklaması! Erdoğan 'Yapacağız' demişti...

Kanal İstanbul için son dakika açıklaması! Erdoğan 'Yapacağız' demişti...

Ekonomi

Kanal İstanbul için son dakika açıklaması! Erdoğan 'Yapacağız' demişti...

Son dakika haberine göre, Kanal İstanbul ile ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı konuşmada İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul'u biz size rağmen yapacağız.' ifadelerini kullanmıştı.

08 Nisan 2021, Perşembe 12:13 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz"


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