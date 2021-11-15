Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Temelini attığımız Sazlıdere Köprümüz vardı. Burası Kanal İstanbul yolundan geçiyordu. Bu köprüyü Kanal İstanbul'a göre dizayn etmiştik. Kanal'ın ilk köprüsü olacak. Buradaki çalışmaları izledik. Kanal İstanbul bir su yolu. Kara yolu ve raylı sistemleri oluşturmak için önceden yapmak gerekiyor. Biz de bu yollarla birlikte Kanal yolunu açmış bulunuyoruz. Kanal İstanbul'a göre dizayn ettiğimiz demiryoluna da başlıyoruz. Köprüye karşı çıkanlarla Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar aynı zihniyet. Burada grafikler var. Yarın 2050'de 78 bine çıktığı zaman bu gemileri nereden geçireceksiniz? İstanbul Havalimanı için kazılan toprak kadar Kanal İstanbul'un yapılmasında toprak kazılmayacak. Kanal İstanbul'un yüzde 70'lik alanının su yolu, kazı yapılacak alanı yüzde 30'a tekabül ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN BÜYÜKELÇİLERE MEKTUBU

Devlet yönetmeye talip olan muhalefetin haline üzülüyoruz. Şikayet etmek kime yakışır, önce yatırımcıları tehdit ettiler o da olmadı bürokratları tehdit ettiler. Bir yatırım projesi sonuçta. Binlerce gemiyi bekletecek misiniz? Bu mektup projeyi kesinlikle aksatmaz. Avrupalı firmalardan en önemlileri gelip bu projede nasıl yer alacaklarını bilgi edinmeye çalışıyorlar. Yabancılardan medet ummak. Biz yatırımcı çekmek için çağrı yapıyoruz, onlar yatırımcıları tehdit ediyor. Bu bir ulaşım projesidir. Türkiye'nin ve İstanbul boğazının risklere karşı hazırlıklı olması gereken bir projedir. Aynı zihniyet İstanbul Boğazı yapılırken "suyu kurutursunuz" diyordu. Bu zihniyetin yapın dediği bir şey var mı? Yatırıma ve yatırımcıya karşılar.









1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Son tabliyeyi Cumhurbaşkanımız sıkıştırdı. Bundan sonra ince işlere başlıyoruz. Çanakkale Köprüsü bütün dünyanın takdir ettiği, teknoloji açısından ülkemizin geldiği nokta açısından çok önemli. Bu köprü 4600 km uzunluğunda. Neredeyse Boğaz'daki köprülerin 3 katı uzunluğunda. Orta açıklık olarak dünyanın en uzun köprüsüdür. Bir de kule ayakları 318 metre yüksekliktedir. Bu özellikte başka bir köprü yok. 18 Mart'tan önce hizmete girebilir. Bu proje 2,5 milyar Euro'luk bir proje. Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı. Bu yatırımın da belli vadede işletme sürecine geçme durumu var. Açılacağı zaman geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 15 Euro'nun altında da olabilir. Bu köprü sayesinde 6 dakikada karşıya geçeceksiniz. Verdiğiniz parayla zamandan kazanıyorsunuz.

GEÇİŞ GARANTİSİ

Bunu devlet bütçesinden yaptığınızı düşünün. 2,5 milyarlık Hazine'den para aktarmam gerekecekti. O zaman vatandaşın cebinden alıyor olacaktık. Garanti araç sayısı 45 bin. İlk yıllarda bulmayacaktır ama belli bir zaman diliminde bulacaktır. 2024 yılına geldiğimizde artık başa baş noktasına geleceğiz. Devletin kasasından ekleme yapmayacağız. 2024 yılından sonra gelir almaya başlıyoruz. 2036'da artık hiç katkı vermeyeceğiz ve hepsinden gelir alacağız.

Osmangazi Köprüsü'nde garanti edilenin üzerinde geçiş var. Günlük ortalama geçişler arttıkça vatandaşa indirim olarak yansıyacaktır. Avrasya Tüneli Türkiye'ye 8 milyar dolar katkı sağladı.

İstanbul'daki bütün metroları biz yaptık. Bakanlık olarak 103 km'lik yatırımımız var. Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu 3 ay sonra bitireceğiz. Türkiye'nin en hızlısı, dünyanın da en hızlı metrolarından bir tanesi olacak. Kağıthane - havalimanı projesini 3 ayda bitireceğiz. Haziran ayından itibaren Taksim'den bir kişi metroya binecek. Gayrettepe'de aktarma yapıp İstanbul Havalimanı'na ulaşacak. 33 dakika sürecek. İstanbul için bin 100 km'lik metro hattı yapılması gerekir. Bunun acil olarak 519 km'ye çıkartılması lazım. Yapmazsanız büyük olumsuzluklar bekliyor İstanbul'u.