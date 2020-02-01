Türkiye Kanal İstanbul'un internet sitesi yayında

Kanal İstanbul'un internet sitesi yayında

Türkiye

Kanal İstanbul'un internet sitesi yayında

İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul’a ilişkin proje detaylarını ve tüm soruların yanıtlarını içeren kanalistanbul.gov.tr internet sitesini yayına açtı.

01 Şubat 2020, Cumartesi 17:48 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kanalistanbul.gov.tr sitesine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Boğaz nefes alacak, Türkiye kazanacak. Tecessüs sahiplerini sitemize bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı. İnternet sitesinde, Kanal İstanbul’a neden ihtiyaç duyulduğundan başlayarak projenin amacından hazırlık ve yapım sürecine, stratejik ve ekonomik kazanımlarından bilimsel ve teknik çalışmalara kadar tüm detaylara yer veriliyor.

Kanal İstanbul’a ilişkin resmi doküman ve belgelerin yanı sıra, kamuoyunda en çok gündeme gelen soruların yanıtlarını içeren “50 Soruda Kanal İstanbul” kitapçığına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

İnfograik yer alıyor

Sitede, Kanal İstanbul’a ilişkin iddialar ve gerçekler de bilimsel araştırma verilerine dayalı olarak hazırlanan infografik ve videolar ile anlatılıyor. Proje için belirlenen güzergah ve tasarlanan entegre yapıların ayrıntılarını da içeren sitede, “dünyadan kanal örnekleri”, “Boğazdaki kazalar” ile “Montrö ve Kanal İstanbul” başlıkları dikkati çekiyor.

Sitenin “Hazırlık Süreci” bölümünde, proje çerçevesinde bugüne kadar gerçekleştirilen jeoloji, jeoteknik, jeofizik, hidroloji, hidrojeoloji analizleri, deniz ve doğal afet araştırmaları ile trafik etütlerine ilişkin sonuçlar incelenebiliyor.

Sitenin “Her Şeyi Bilmek İstiyorum” başlıklı bölümünde ise proje kapsamında insanların can ve mal güvenliğinin yanı sıra İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası ile doğa ve canlı hayatının korunması açısından yapılan bilimsel araştırma verilerine erişilebiliyor.


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