Kanala düşen karacaların imdadına vatandaşlar yetişti

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde HES kanalına düşen 2 karaca boğulmaktan son anda vatandaşlar tarafından kurtarıldı

08 Mayıs 2019, Çarşamba 19:30
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Kanala düşen karacaların imdadına vatandaşlar yetişti

Reşadiye ilçesinde İsmailiye köyü civarında HES sulama kanalına düşen 2 karaca köylüler tarafından fark edildi.

Su içerisinden çıkamayan karacalar vatandaşların yardımı ile çıkartılarak tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Tokat Doğa Koruma Milli Parklar Müdürü İhsan İkinci, karacaların bir süre bakım ve tedavilerinin yapılması için gözetim altında tutulacağını söyledi.

TEDAVİLERİNİN ARDINDAN YENİDEN DOĞAYA BIRAKILACAKLAR

Karacaların tedavilerinin ardından bulundukları yerde doğaya bırakılacağını ifade eden İkinci, duyarlıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

İHA

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