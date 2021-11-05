Havacılık sektörü 11 Eylül’ü yaşadı. 2008 mortgage krizini gördü. Ama hiçbiri sektörü pandemi kadar derinden sarsmadı. Pandeminin etkilerini silmeye çalışan sektör, halen 2019’un gerisinde. 2019’daki uçuş trafiğinin 2023-2024 döneminde normale dönmesi bekleniyor. Bu olumsuz tabloya rağmen milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), rakiplerinden ayrışarak hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Bu, şirketin ilk 9 aylık bilançolarına da net bir şekilde yansımış durumda.

735 MİLYON DOLAR KÂR

Dün İstanbul’da basın mensuplarıyla bir araya gelen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, finansal sonuçları paylaşırken söze “Dünyada herkesten daha hızlı toparlandık. Dünya, havacılık sektörünün geri dönüşünü THY’nin bilançolarından izliyor” diyerek başladı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) yolcu gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artarak 2.4 milyar dolara, kargo gelirlerinin yüzde 45 artarak 969 milyon dolara çıktığına dikkat çeken Aycı, “Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 722 milyon dolar konsolide esas faaliye kârı, 735 milyon dolar net kâr elde ettik. 2019’un aynı döneminde bu kâr 675 milyon dolardı. Bugün geldiğimiz noktada pandemi öncesi dönemin dahi önüne geçen bir performans gösterdik” dedi.

RAKİPLER DEVLETTEN PARA İSTEDİ BİZ İŞBİRLİĞİ İLE SAHADA KALDIK

THY’nin resmi tersine çevirmesinde ve bu sıçramayı yapmasında bundan önceki krizlerde aldığı derslerin önemli olduğunu belirten İlker Aycı, pandemideki sıçramanın perde arkasını anlatırken 3 kritik başlığın altını çizdi:

1-Yolcuya güven verdik: Pandemi krizinin ilk gününden itibaren yolcularla empati kurduk. Biletleri koşulsuz değiştirdik veya ücretlerini iade ettik. Milyar doları aşan nakit çıkışı oldu ama ürünün arkasında durduk, uçuşları iptal etmedik. Bu çok kritik bir karardı. Cumhurbaşkanımızdan ‘Çok sıkışırsanız yanınızdayız’ desteğini de aldık. Yolcularımız bu davranışımızı ödüllendirdi.

2-Kargo ve yolcu bir arada: Bir uçağın destinasyonunu planlarken yolcu gelirlerine bakılarak yapılıyordu. Artık bu değişti. Kargo ve yolcu geliri optimize ediliyor. Bu sayede bir çok uçuş iptallerini engelledik. Altta yük var, üstte yolcu.

3-Ankara’yla uyumlu hareket: Türkiye çok hızlı karar aldı. Bir ülkeye uçuş açmak için diplomatik görüşme gerekiyor. Çok ciddi diplomasi yürütüldü. Diğer devletlerde bu işbirliğini göremedim. Rakip şirketler hükümetten sadece para ve hibe istedi. Bizde ise işbirliği yapıldı. THY hiç sahadan çekilmedi. Bu, bizi Avrupa’da liderlikte, dünyada ilk 5’te tuttu.

ÇALIŞANLARIN HAKKINI TESLİM ETTİ

Olumlu rakamlar gelmeye başlayınca önce çalışanların haklarını teslim ettiklerini belirten Aycı, “Orta ve alt kademede çalışanların tümünün maaş kesintilerini iade ettik. Bu toparlanma bu hızla devam ederse, çalışanlarımız eski günlerinden daha da iyi duruma gelecekler” diye konuştu.

SEKTÖRDE TAM TOPARLANMA NE ZAMAN?

İlker Aycı, kendilerinin 2019’daki kapasiteyi 2022’de yakalayabileceklerini hatta bunun yüzde 3 üzerine çıkılabileceğini anlattı ama sektörde normale dönüşün 2023-2024’te olacağının altını çizdi. Uzaktan çalışmanın da içinde olduğu yeni normalin ne kadar sürdürülebilir olduğunun tartışıldığına değinen Aycı, “Yüz yüze 1 saatte yapılacak iş internet ve Zoom üzerinden 3 saatte yapılıyor. Geri dönüşler artabilir. Ayrıca tatil noktalarına talep fazlalaşmaya başladı. 2022 daha iyi geçecek” dedi.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

THY’nin havacılığın en ağır krizinde en hızlı geri dönmeyi başardığını belirten Aycı, bu başarıyı dünyadaki rakipleriyle kıyaslayarak anlattı:

“İlk 9 ayda THY 800 milyon dolar operasyonel kâr etmişken Alman havayolu şirketi Lufthansa 2.4 milyar dolar, Air France KLM 2.1 milyar dolar zarar etti. Amerika’da ise en hızlı aşılama yapılmasına ve iç pazarın çok hareketli olmasına rağmen United Airlines 600 milyon dolar zarar yazdı. Üçüncü çeyrekte bizim gibi kâr açıklayan şirketler var. Ama 9 aylık döneme baktığımızda gerimizdeler. Herkes bu başarıyı farklı yere çekebilir fakat güneş balçıkla sıvanmaz. Bu, Türkiye’nin topyekün başarı hikayesidir.”

KARGODA HEDEF İLK 3

Kargoda pazar payını dünyada yüzde 5’in üzerine çıkardıklarını belirten İlker Aycı, “İlaç, aşı ve tıbbi malzeme taşımasında ise dünyada yüzde 8’in üzerinde pazar payımız var” dedi.

2023’te kargoda ilk 3’e (şu anda 4) girme hedefleri olduğunu belirten Aycı, “120 ülkeden kargo taşıyoruz. İlk 9 ayda 1.5 milyon ton yük taşıdık. Dünyadaki şirketler küçülürken Turkish Cargo büyüdü. İstanbul Havalimanı’nda dünyanın önemli tesislerinden kargo merkezini, yeni yılla birlikte açacağız. Bu merkez Türkiye’nin en büyük endüstri binası. Bu, Türkiye’nin merkez ülke olmasına hizmet edecek” dedi.