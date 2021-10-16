Mevlid kandili İslam alemi tarafından her yıl, Rebiülevvel ayının 12. gecesi idrak ediliyor. Hicri takvimin ay esaslı olması nedeniyle her yıl kandil tarihleri de değişiklik gösteriyor. Rebiülevvel ayının 7 Ekim tarihinde başlamasıyla da Mevlid kandilinin tarihi belli oldu. 16 Ekim Cumartesi gününde de “Kandil bugün mü yarın mı?” araştırmaları yoğunluk kazandı. İşte 2021 Mevlid kandili tarihi…

2021 MEVLİD KANDİLİ TARİHİ NE ZAMAN?

Peygamber Efemizin doğduğu gecenin yıldönümünde idrak edilen Mevlid kandili bu yıl 17 Ekim Pazar gününe denk geliyor.

KANDİL BUGÜN MÜ YARIN MI?

Mevlid kandili milyonlarca Müslüman tarafından yarın idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU, NEDEN ÖNEMLİ?

Mevlid kandili İslam alemi tarafından Kadir gecesinden sonra en önemli gece olarak görülüyor. Mevlid kandilinde son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (sav) dünyaya gelmiştir.

Hz. Muhammed’in (sav) doğumu daha önceki kutsal kitaplarda da bildirilmiştir.

HZ. MUHAMMED’İN (SAV) DOĞUMUNDA MEYDANA GELEN MUCİZELER

Peygamber Efendimizin doğumunda bazı mucizeler meydana gelmiş ve buna bölgede yaşayan tüm insanlar şahit olmuştur. Bunlardan bazıları şu şekildedir;