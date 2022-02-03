Kandil simidi tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası.. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır?
Kandillerin vazgeçilmezi olan kandil simidi, evde yapılınca da enfes bir lezzete sahip oluyor. Mahlepli, mahlepsiz, susamlı ve susamsız olarak birçok çeşidi olan kandil simidi tarifi, çörek otlu olarak da yapılıyor. Peki, mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi nasıl yapılır? Bereketi ve yardımlaşmayı simgeleyen kandil simidi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
03 Şubat 2022, Perşembe 11:04 Son Güncelleme:
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Müslümanlar için manevi değerin yüksek olduğu günlerden kandillerde ihtiyaç sahiplerine ve sevdiklerine kandil simidi dağıtılması adettendir. Türkiye'de geleneksel hale gelen kandil simidi susamlı ve susamsız olarak hazır satılır. Peki gerçek kandil simidi nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız kandil simidi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
Mahlepli kandil simidi malzemeler
- 4,5 su bardağı un
- 125 gram eritilmiş tereyağı
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta
- 1,5 çay bardağı sulu yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı mahlep
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 2 tatlı kaşığı şeker
- Yumurta
- Susam
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI
- Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri karıştırın.
- Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ilave edin ve yoğurun.
- Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin.
- Yoğurduktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin.
- Bu arada yumurta ve susamı kaselere alın.
- Elinizle hamura simit şekli verin ve önce yumurtaya batırıp sonra da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
- 180 dereceye ayarlanmış ve önceden ısıtılmış fırında pişirin.
- Soğuyunca servis edebilirsiniz.
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ
Mahlepsiz kandil simidi malzemeler
- 1 yumurta sarısı
- 2 çorba kaşığı yoğurt
- 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
- 1,5 çorba kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 125 gram tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 çay kaşığı kabartma tozu
- 3 su bardağı un
Üzeri için:
- 1 yumurta beyazı
- Susam
- Çörek otu
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ YAPILIŞI
- Oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, sirke, yoğurt, tuz, şeker ve yumurta sarısını karıştırın.
- Ardından un ve kabartma tozu ekleyin ve yoğurmaya başlayın.
- Kulak memesi kıvamına geldiğinde hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
- Elle açıp çay bardağının ağzını kullanarak yuvarlaklar kesin.
- Yuvarlakların ortalarını da şişe kapağı ile kesin.
- Ardından yumurta beyazına ve susama bulayın.
- 180 derecede 20 dakika pişirin.