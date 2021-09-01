Kanepe ve koltuklar kumaş türüne göre nasıl temizlenir?

Hepimiz kanepe ve koltuklarımızın üzerinde yayılmayı seviyoruz ama kirli bir kanepede uzanmak eğlenceli ve sağlıklı değil. Zamanla, kırıntılar, dökülen soda, evcil hayvan kılı, kir ve yağ, ellerinizden ve ayaklarınızdan kanepenizde birikir ve onu bir mikrop yuvasına çevirebilir.

İşte, daha yeni görünen sağlıklı kanepeler için temizleme yolu

ÖNCE KANEPENİZİ SÜPÜRÜN

Kanepe yüzeyindeki pislikleri ve kiri temizlemek için bir el süpürgesi veya elektrikli süpürgenizdeki fırça eklentisini kullanın . Evcil hayvan tüyleri , yiyecek kırıntıları ve kirin biriktiği yarıkları temizlediğinizden emin olun . Minderler takılı değilse, çıkarın ve her iki tarafı da vakumlayın.

Koltuk ayaklarını ve kanepenin kumaş olmayan diğer kısımlarını ılık su ve sıvı bulaşık deterjanı ile silin.

KUMAŞ TİPİ HAKKINDA BİLGİ EDİNİN

Kanepenin üzerindeki etiketi bulun ve döşemenin nasıl temizleneceğine ilişkin talimatları okuyun. Etiketlerde bulunan kodlar şunlardır:

WS: Buharlı vakumlu yumuşak bir deterjan veya kuru temizleme deterjanı kullanın.

Buharlı vakumlu yumuşak bir deterjan veya kuru temizleme deterjanı kullanın. S: Yalnızca kuru temizleme deterjanı kullanın.

Yalnızca kuru temizleme deterjanı kullanın. X: Yalnızca bir vakum kullanın. Su yok.

Yalnızca bir vakum kullanın. Su yok. W: Temizlemek için su kullanabilirsiniz.

Kanepenizde kumaş etiketi yer almıyorsa, kumaşın tipini tahmin ederek, o kumaş çeşidi ile alakalı araştırma yapmayı ihmal etmeyin.

Bir kanepenin nasıl temizleneceğini bilmek, lekelerin nasıl çıkarılacağını bilmek anlamına gelir. Ticari bir temizleyici kullanabilir veya mutfakta bulunan doğal malzemelerden kendi temizleyicilerinizi yapabilirsiniz. Ev yapımı temizleyiciler daha ucuz ve dünyaya karşı daha nazik.

TÜRLERE GÖRE TEMİZLEME YÖNERGELERİ

Kumaş döşeme için: 1/4 su bardağı sirke, 3/4 ılık su ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı veya arap sabununu karıştırın . Bir sprey şişesine koyun. Kirli alanı sisleyin. Leke çıkana kadar yumuşak bir bezle ovalayın. Sabunu çıkarmak için temiz suyla nemlendirilmiş ikinci bir bez kullanın. Bir havluyla kurulayın.

1/4 su bardağı sirke, 3/4 ılık su ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı veya arap sabununu karıştırın . Bir sprey şişesine koyun. Kirli alanı sisleyin. Leke çıkana kadar yumuşak bir bezle ovalayın. Sabunu çıkarmak için temiz suyla nemlendirilmiş ikinci bir bez kullanın. Bir havluyla kurulayın. Deri döşeme için. 1/2 su bardağı zeytinyağı ile 1/4 su bardağı sirkeyi karıştırın ve bir sprey şişesine koyun. Temizleyiciyi kanepenin yüzeyine püskürtün ve yumuşak bir bezle parlatın.

1/2 su bardağı zeytinyağı ile 1/4 su bardağı sirkeyi karıştırın ve bir sprey şişesine koyun. Temizleyiciyi kanepenin yüzeyine püskürtün ve yumuşak bir bezle parlatın. F veya sentetik döşeme: Bir sprey şişesinde 1/2 su bardağı sirke, 1 su bardağı ılık su ve 1/2 yemek kaşığı sıvı bulaşık sabunu veya Kastilya sabununu karıştırın. Kirli alanı buğulayın ve leke çıkana kadar yumuşak bir bezle ovalayın.

Kanepe yüzeyinde kalan fazla suyu emmek için bir havlu kullanın. Kanepeyi kurumaya bırakın. Nemliyse, hızlı kurutma için kanepeye doğrultulmuş bir kutu fan kurmak isteyebilirsiniz. Su, yastıkların ve kumaşın küflenmesine neden olabilir.

BAZU PÜF NOKTALARINDAN YARARLANIN

Tüysüz silindir

Kanepeniz tiftik, saç veya tozu kolayca çeken bir kumaştan yapılmışsa, yalnızca kanepeniz için kullanabileceğiniz bir tiftik rulosu bulundurmalısınız. Bu, yalnızca hafif miktarda tüy bırakma gerektiren bir kanepe için en iyi sonucu verir, ancak daha büyük işler için de işe yarayabilir. Bir tutamda, kanepeyi köpekten arındırmak için büyük ambalaj bantları kullanabilirsiniz.

Deri Sabunu ve Saç Kremi

Deri bir kanepeniz varsa, deri sabun ve saç kremi, temiz ve taze görünmesini sağlamak için kullanabileceğiniz bir şeydir. Deri mobilyamı haftada bir kez silmek için hafif nemli, temiz bir bez de kullanabilirsiniz.

Buhar

Kanepeniz su bazlı bir temizleyici ile temizlenebilen bir kumaştan yapılmışsa, kiri ve lekeleri çıkarmak için buhar kullanmayı deneyin. Şunu deneyin: Ütünüzü alın, "buhar" ayarına getirin ve koltuğunuzdaki sorunlu noktalarda ileri geri sallayın.











