Doğa Kangal köpeğinin kediyle dostluğu yürekleri ısıttı

Kangal köpeğinin kediyle dostluğu yürekleri ısıttı

Doğa

Kangal köpeğinin kediyle dostluğu yürekleri ısıttı

Sivas’ta bir kangal köpeği ve kedinin kavga etmeden aynı kaptan yemek yemesi dikkat çekti.

05 Ocak 2022, Çarşamba 10:16 Son Güncelleme:
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Ulaş ilçesinde Kangal Köpeği Üretim ve Yetiştirme Çiftliği olan Serdar Yaşar’a ait kangal köpeği ve kedinin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Günün büyük bölümünü birlikte geçiren kangal ve kedi aynı kaptan yemek yiyor, oyun oynuyor ve koyun koyuna yatıyorlar.

Şaşkınlığa sebep olan dostluğu cep telefonu ile kayıt altına alan Yaşar, “İnsanlar kendi aralarında anlaşamıyorlar fakat kangal ile kedi anlaşıyorlar. Yavrusu gibi büyüttüğü kediyle aynı kaptan kafa kafaya yemek yiyor. Kangal köpeğinin en büyük özelliği dostlukları, kediye evladı gibi bakıyor” dedi.

İHA

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