Kangal ve Van kedisine şartlı yurt dışı izni geldi
Tarım ve Orman Bakanlığı, kedi ve köpeklerin yurt dışına çıkartılması hakkında esasları açıkladı. Buna göre, yurt dışına götürülecek evcil hayvanların, kimlik belgesi (sağlık karnesi) bulunacak. Karne, hayvanın kimliği, sahibinin adı, adresi ve hayvanın eşkali ile sağlık bilgilerini içerecek.
28 Temmuz 2021, Çarşamba 14:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, kangal, Akbaş çoban köpeği, Kars çoban köpeği, çatal burun av köpeği, zağar izci köpeği, Ankara kedisi ve Van kedisi gibi yurt dışına çıkışı yasaklı türler ise ancak ön izinle yurtdışına götürülebilecek. Hayvan sahipleri, yurt dışına çıkış için Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuracak. Yurt dışına çıkacak kedi ve köpek, ev hayvanı pasaportu taşıyacak, 3 aydan küçük hayvanlar anneleri ile yurtdışına çıkabilecek. Hayvanların, mikroçip ile kimliklendirilmesi de gerekli.
BUNLARI DA OKUYUN