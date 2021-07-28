Kangal ve Van kedisine şartlı yurt dışı izni geldi

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, kangal, Akbaş çoban köpeği, Kars çoban köpeği, çatal burun av köpeği, zağar izci köpeği, Ankara kedisi ve Van kedisi gibi yurt dışına çıkışı yasaklı türler ise ancak ön izinle yurtdışına götürülebilecek. Hayvan sahipleri, yurt dışına çıkış için Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuracak. Yurt dışına çıkacak kedi ve köpek, ev hayvanı pasaportu taşıyacak, 3 aydan küçük hayvanlar anneleri ile yurtdışına çıkabilecek. Hayvanların, mikroçip ile kimliklendirilmesi de gerekli.







