Türkiye Kanıyla yere kocasının ismini yazmıştı...Cani Ragıp için karar çıktı!

Kanıyla yere kocasının ismini yazmıştı...Cani Ragıp için karar çıktı!

Türkiye

Kanıyla yere kocasının ismini yazmıştı...Cani Ragıp için karar çıktı!

Zeytinburnu'nda Nurtaç Canan isimli kadın boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulduktan sonra kendi kanıyla yere 'Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum' yazmıştı. Mahkeme Ragıp Canan için karar verdi.

22 Kasım 2021, Pazartesi 15:45 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre, Zeytinburnu'nda boşanmak istediği eşi Ragıp Canan tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Annem, babam hakkınızı helal edin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum" şeklinde yazı yazan Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Ragıp Canan'ın 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



39 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 Haziran 2020'de boşanmak istediği 25 yıllık eşi Nurtaç Canan’a 4 Haziran günü kayınpederinin evinde 5 kurşun sıkan Ragıp Canan, kayıplara karışmış, kanlar içinde kalan ve hareket edemeyen kadın, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum’ yazmıştı. 16 gün sonra yakalanarak tutuklanan Ragıp Canan’ın ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

KARAR ÇIKTI

Bugün Nurtaç Canan'ın yaralanmasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Canan'ın 8 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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