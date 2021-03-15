'Kanki Orçun' olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz yoğun bakımda

Bugün sabaha karşı kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik’te özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz, hayata geri döndürüldü. Yılmaz’ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

DHA



