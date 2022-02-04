Samsun'un Canik ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'ndeki çevre yolu üzerinde meydana gelen olayda, Hazar Kartal idaresindeki otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu'nun kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan otomobilin sürücüsü Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı.

Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olması dolayısıyla aşağı indi.

Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi. Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.