Kanlı eğlence!

Dünya gündemini değiştiren sansasyonel haberleri ile ünlü ABD’li National Enquirer Gazetesi, benzeri duyulmamış bir 'eğlence' parkı açtı.

Tennessee eyaletindeki ‘canlı’ tema parkında, popüler kültürde iz bırakan olayların üç boyutlu canlandırmaları sergileniyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bunlardan en dikkat çekeni ise Lady Diana’nın 1997’de Paris’te paparazzilerden kaçarken ölümüyle sonuçlanan kaza anı oldu. Diana’nın son anlarının eğlence malzemesine dönüştürülmesi, büyük tepki çekti.

CİNAYET MAHALİ DE VAR…

Pop efsanesi Michael Jackson’ın çocuğunu balkondan sallandırma anları ve eski Amerikan futbolu yıldızı O.J. Simpson’ın 1994’te öldürülen eşinin cinayet mahalli de sergide. Sergiyi 2 ila 3 saat gezmenin bedeli ise 27 dolar.