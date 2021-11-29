Türkiye Kanlı infaz! Husumetlisini başından vurarak öldürdü

Kanlı infaz! Husumetlisini başından vurarak öldürdü

Türkiye

Kanlı infaz! Husumetlisini başından vurarak öldürdü

Bursa'nın İnegöl İlçesinde bir şahıs, husumetlisi Barış Gümüştaş(31)'ı aracının içinde başından tabancayla vurarak öldürdü.

29 Kasım 2021, Pazartesi 01:53 Son Güncelleme:
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Olay, İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. 16 ALD 298 plakalı servis aracıyla Cerrah'a gitmek üzere yola çıkan Barış Gümüştaş, husumetlisi İbrahim Akkoyun İle karşılaştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim Akkoyun, tabancayla Barış Gümüştaş'ı başından vurarak öldürdü. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Olay yerinden uzaklaşan şüpheli İbrahim Akkoyun, bir saat sonra Jandarma komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Adliyeye güvenlik gereği Çelik yelek giydirilerek çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA (İHA)

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