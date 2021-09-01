Türkiye Kanlı kıyafetleri ile dışarı çıktı! Görenler telefona sarıldı

Kanlı kıyafetleri ile dışarı çıktı! Görenler telefona sarıldı

Türkiye

Kanlı kıyafetleri ile dışarı çıktı! Görenler telefona sarıldı

Bursa'da evinde eşi tarafından yaralandığı belirtilen Ebru G. hayatını kaybetti. Eşinin ölümüne neden olan Necati G.'nin olay sonrası kanlı kıyafetleri ile dışarı çıktığı belirtildi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dün evinde ağır yaralı halde bulunan ve sağlık ekiplerince özel bir hastaneye götürülen Ebru G. (38), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil zanlısı Necati G'nin (40) ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.


Osmangazi ilçesinde dün, Bahar Mahallesi 6. Yayla Sokak'taki bir evin ikinci katında yaşayan Necati G'nin kanlı giysileriyle dışarı çıktığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmişti. Eve gelen sağlık ekipleri, Necati G'nin eşi Ebru G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılmış, eşi ise gözaltına alınmıştı.

AA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Kutup neymiş?
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Taliban ve 30 Ağustos
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bütün veliler birleşin
Murat Çelik
Hakan Çelik
Avrupa’nın en görkemli ahşap binası hayata dönmeyi bekliyor
Hakan Çelik
Banu Şen
Boy veren begonvillere dalıp gitme yasemen basan Bodrum'un tadını çıkarma zamanı
Banu Şen
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İstanbul'da panik anları! ' Köpeğim kurtuldu mutluyum, iş yeri umurumda değil'