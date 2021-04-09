Kastamonu, Sakarya, Muğla, Denizli ve İstanbul’da sıklıkla tüketilen mantar çeşitlerinden olan Kanlıca Mantarı (çintar) toplanmaya başlandı. Sonbahar yağmurlarıyla beraber karaçam ormanlarında çıkmaya başlayan Kanlıca Mantarı pazar tezgahlarında da yerini aldı. Peki, Kanlıca Mantarı (çintar) nasıl pişirilir? İşte çintar tarifi…

Kanlıca Mantarı (Çintar) Kavurması

1 kg Kanlıca Mantarı (Çintar)

7- 8 adet yeşil biber

3 baş soğan

Tuz

Kırmızı pul biber

Yapılışı

Öncelikle Kanlıca Mantarını iyice yıkayıp temizledikten sonra derin bir tencerede haşlayın. Haşladıktan sonra mantarları küçük küçük doğrayın. 3 baş soğanı yağda kavurun. Sonra doğradığınız biberleri soğanlarla beraber kavurun. Soğan ve biberleri iyice kavurduktan sonra ince ince doğranmış mantarları ekleyin. Bir süre kavurma işlemine devam edin. İsteğe göre pul biber, tuz, karabiber veya kekik ekleyip servis edebilirsiniz.