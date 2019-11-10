Kanlıca mantarı (çintar) nasıl pişirilir?
Sonbahar yağmurlarının etkisiyle karaçam ormanlarında ortaya çıkmaya başlayan Kanlıca Mantarı (çintar) pazar tezgahlarında yerini aldı. Oldukça zahmetli ve uzmanlık gerektiren mantar toplama aşaması nedeniyle kilosu 35- 40 liradan satılan Kanlıca mantarı (çintar) hemen hemen her yörede sıklıkla tüketilen mantar çeşitlerinden. Peki, Kanlıca mantarı (çintar) nasıl pişirilir? İşte püf noktalarıyla Kanlıca mantarı tarifi…
Kastamonu, Sakarya, Muğla, Denizli ve İstanbul’da sıklıkla tüketilen mantar çeşitlerinden olan Kanlıca Mantarı (çintar) toplanmaya başlandı. Sonbahar yağmurlarıyla beraber karaçam ormanlarında çıkmaya başlayan Kanlıca Mantarı pazar tezgahlarında da yerini aldı. Peki, Kanlıca Mantarı (çintar) nasıl pişirilir? İşte çintar tarifi…
Kanlıca Mantarı (Çintar) Kavurması
1 kg Kanlıca Mantarı (Çintar)
7- 8 adet yeşil biber
3 baş soğan
Tuz
Kırmızı pul biber
Yapılışı
Öncelikle Kanlıca Mantarını iyice yıkayıp temizledikten sonra derin bir tencerede haşlayın. Haşladıktan sonra mantarları küçük küçük doğrayın. 3 baş soğanı yağda kavurun. Sonra doğradığınız biberleri soğanlarla beraber kavurun. Soğan ve biberleri iyice kavurduktan sonra ince ince doğranmış mantarları ekleyin. Bir süre kavurma işlemine devam edin. İsteğe göre pul biber, tuz, karabiber veya kekik ekleyip servis edebilirsiniz.