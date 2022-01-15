Kanser hastaları tam aşılı olsalar bile COVID-19’dan korunmalılar

Aşılarını yaptırmış kanser hastalarının COVID-19 enfeksiyonuna yakalandıkları zaman hastalığın seyirlerinin nasıl olacağı ile ilgili bilgiler olgunlaşmaya başladı. Bununla ilgili yakın zamanda yapılan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Çalışmada kanser hastaları tam aşılanmış olsalar bile COVID-19’a yakalandıkları zaman hastaneye yatırılma oranlarının yüzde 65, yoğun bakım yatış oranlarının ise yüzde 19 olduğu gözlenmiştir.

Bu rakamlar da genel popülasyona göre tam aşılansalar bile, kanser hastalarında COVID-19 enfeksiyonunun seyrinin daha ağır olduğuna işaret ediyor” açıklamasında bulundu.

Bu çalışmanın 129 araştırma merkezinde yapıldığını ve COVID-19 aşılanması sonrası COVID-19 enfeksiyonuna yakalanan kanser hastalarının seyrinin izlendiğini vurgulayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Çalışmayı Harvard Üniversitesi’ne bağlı doktorlar sunmuştur.

Hastalara ABD’de onay almış olan Biontech, Moderna, Johnson & Johnson aşılarından birisi yapılmıştır. Bu çalışmanın yapıldığı sırada henüz hatırlatma aşıları gündemde olmadığı için hiçbir hastaya hatırlatma aşısı yapılmamıştır” dedi.

Kanser hastaları COVID-19’dan korunma önlemlerine daha fazla dikkat etmeli

Bu çalışmada 1787 COVID-19 enfeksiyonu geçirmiş kanser hastasının gözlendiğine dikkat çeken Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Bu hastaların yalnızca 54 tanesinin tam aşılaması yapılmıştır ve tedaviye bağlı olarak lenfosit yani bağışıklık sistemi düşüklüğü bu hastaların yaklaşık yarısında gözlenmiştir. Bu nedenle kanser hastalarının hem COVID-19’a karşı aşılanmaları hem de COVID-19’dan korunma önlemlerine daha güçlü bir şekilde uymaları yaşamsal öneme sahip” uyarısında bulundu.

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