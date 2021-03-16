Bilim & Teknoloji Kanser hücreleri uyku haline geçerek kemoterapiden kaçabiliyor

Kanser hücreleri uyku haline geçerek kemoterapiden kaçabiliyor

Bilim & Teknoloji

Kanser hücreleri uyku haline geçerek kemoterapiden kaçabiliyor

ABD'li bilim insanları, kanser hücrelerinin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kurtulabileceğini tespit etti.

16 Mart 2021, Salı 07:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

New York City’de bulunan Weill Cornel Tıp Fakültesindeki uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, kanser hücrelerinin bir tür “kış uykusuna” yatarak kemoterapi tedavisine direnç gösterdiklerini kanıtladı.

Fareler üzerinde yapılan deneyler, özellikle bir tür kan kanseri türü olan akut miyeloid lösemide (AML) hastalıklı hücrelerin uyku haline geçerek kemoterapinin yıkıcı etkisinden kaçabildiğini ve tedavi sonrası yeni kanser hücreleri oluşturabildiğini gösterdi.

Çalışma, “American Association for Cancer Research” dergisinde yayımlandı.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Bu faizlerle kirada oturmak mı ev almak mı?
Bilal Emin Turan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Justin Bieber'ın elektrikli Rolls Royce aracının fiyatı 500 bin dolar