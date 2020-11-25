Meghan’a 2015 yılında meme kanseri teşhisi koyuldu. Geçirdiği iki mastektomi operasyonu ile memeleri alındı. Kanseri yendikten sonra bebeği bile oldu.

Mastektomi, ileride bebeği olsa bile onu emziremeyeceği anlamına geliyordu. Ancak o anne olmayı her şeyden çok istiyordu.

Bebeği dünyaya geldikten sonra hastanede hemşireler, bebeğini neden emzirmediğini sürekli sormaya başladılar ve kadın artık sorulardan usanmıştı.

“Üç yıl önce meme kanseri teşhisi koyuldu. Hayatımın bir daha asla eskisi kadar iyi olmayacağını düşünüyordum. Kanserin nüks etmemesi için bir takım ilaçlar almam gerekiyordu. Aldığım bu ilaçlar hormonlarımı ve doğurganlığı etkilediğinden hamile kalmam imkansızdı. Ben de ilaçları almamaya başladım ve anne olmayı tercih ettim” dedi.

Geçirdiği mastektomi operasyonunun ardından Meghan’ın iki memesi de alındı. Bu, ileride bebeği olsa bile onu emziremeyeceği anlamına geliyordu.

Bebeği dünyaya geldikten sonra hemşireler sürekli neden bebeğini emzirmediğini sormaya başladılar ve artık sorulardan usanmıştı. Bir poster hazırlayarak bebeğini neden emzirmediğini konuşmadan herkese anlatmak istedi. Posteri yatağının hemen üstüne astı.

Posterde şunlar yazıyordu:

“Burada Bebek Emzirilmez

Emzirmek özel bir görev olsa da,

Lütfen sorularınıza dikkat edin.

Mucize bebeğimizin karnı formülle doyacak,

Bunun gelecekte ona bir zararı olmayacak.

Gördüğünüz gibi kanseri yendim”

Meghan’ın kızı Kendra Jane, 15 Eylül 2018 tarihinde dünyaya geldi ve son derece sağlıklı. Hastanedekiler, annenin posterinden oldukça etkilendiler. Meghan'da posteri herkesin bilmesiyle, derdini tekrar tekrar kimseye anlatmak zorunda kalmadı.





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