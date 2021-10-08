Kanser tedavisi gören Boğaç Aksoy'dan yeni haber
Son olarak Arka Sokaklar dizisinde rol alan ancak yakalandığı lenf kanseri (Lenfoma) nedeniyle setlere ara veren oyuncu Boğaç Aksoy yaptığı son açıklamada, tekrar tedaviye başladığını duyurdu.
08 Ekim 2021, Cuma 15:56 Son Güncelleme:
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Bir süre kemoterapi alan oyuncu, şimdi kök hücre tedavisine başlıyor. Boğaç Aksoy, yaşayacağı süreci sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı, kendisiyle aynı rahatsızlığı yaşayanlara da moral verdi. "Kök hücre tedavisine az kaldı..Sakallara bıyıklara yeniden veda edecek olsamda daha güçlü yeniden çıkacak hiçbir şey için can sıkmayın canlar. Bunlar basit şeyler.. Tedavisi devam eden arkadaşlar korkmadan savaşmaya devam"
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