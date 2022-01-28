Türkiye Kanser tedavisi görüyordu... Aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Kanser tedavisi görüyordu... Aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye

Kanser tedavisi görüyordu... Aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa'da Güllük Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan ve kanser tedavisi de gören 50 yaşındaki Zehra Öztürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

28 Ocak 2022, Cuma 12:52 Son Güncelleme:
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Güllük Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Zehra Öztürk’ün Covid-19 testi pozitif çıktı. 

Aynı zamanda meme kanseri tedavisi de gören Öztürk, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi süren Öztürk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk annesi Öztürk'ün cenazesi, memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

TTB’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk Tabipleri Birliği’nce (TTB) Zehra Öztürk için yayımlanan taziye mesajında ise "Bursa Güllük Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Zehra Öztürk'ü Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)

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