Kanserde bağışıklık sistemi neden önemli?

Kanser hücreleri hızlı bölünen hücrelerdir. Kemoterapi ilaçları vücutta hızlı bölünen tüm hücreleri hedef almaktadır. Kemoterapi alan hastalarda sindirim sorunu olması, saçların dökülmesi, mide bulantılarının olması, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkilerin görülmesinin sebebi de budur. Kanser hücreleri dışında vücudumuzda hızlı bölünen tüm hücreler de olumsuz etkilenmektedir. Bağışıklık sistemi hücreleri de bu gruptadır. Oysa kanserle savaşta bağışıklık sisteminin güçlü olması olmazsa olmazdır. Kanserle savaşacak hücreleri kendi elimizle yok etmek istemeyiz nihayetinde. Peki kemoterapi almayalım mı? Elbette kemoterapi alacağız ancak aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlü tutacak tedavileri de eksik etmeyeceğiz.

Kanserle savaşta tıbbi bitkilerin etkisi

Fitoterapi yani profesyonel bitkisel tedavi desteği bağışlık sisteminin dik durmasında, güçlendirilmesinde, başarılı bir şekilde kanserle savaşmasında oldukça etkilidir. Uzman hekimler tarafından formülize edilen bitki özleri kanserle savaşta ve bağışıklık sisteminin etkinliğinde son derece faydalıdır.

Bağışıklık sistemi nasıl güçlü tutulur?

Kanser tedavisi tamamlanan hastaların da bağışıklık sistemlerini her daim güçlü tutmaları gerekmektedir. Zira radyolojik görüntülemelerde görünmeyen ve vücudumuzda kendisini gizlemeyi başaran kanser kök hücreleri tekrar aktif olarak nükse sebep olabilmektedir.

Ailesinde kanser hastası olanlar dikkat !

Kanser olmayan ve kansere yatkınlığı olan kişilerin de bağışıklık sistemini güçlü tutması şarttır. Her an güçlü bir ordusu olan vücut kanser hücreleri ilk ortaya çıktığında anında onları yok edecektir ve biz farkında bile olmadan belki de her yıl kanseri yeniyor olacağız.

Virüslere, mikroplara karşı fitoterapi

Bir diğer önemli husus kanser hastalarında bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu virüs ve mikrop kaynaklı saldırılara karşı vücudun savunmasız kalması. Aslında birçok kanser hastasını enfeksiyon ve grip gibi başedilebilir durumlarda kaybetmekteyiz. Bağışıklık sistemi güçlü olan bir kanser hastasının virüs, mikrop, enfeksiyon gibi durumlardan korkmasına gerek kalmaz. Bu sebeple onkoloji uzmanlarının size önerdiği tedavi tekniklerini aksatmadan uygulayıp aynı zamanda fitoterapist doktorların önerdiği bağışıklık güçlendirici bitkisel çalışmaları uygulamanız yerinde olacaktır. Biz hastalarımızda kanserle savaşta her silahı devreye koyup güzel neticeler almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutluluğu her kanser hastasının yaşamasını ümit ediyoruz.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.